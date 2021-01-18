قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الحزمة التدريبية "المواقع الإلكترونية" للمجموعة الأولى المكونة من عشرين متدربًا من القائمين على المواقع الإعلامية التابعة للهيئة عبر تقنية البث المباشر.وهنأت رئيس الإدارة المركزية المتدربين باجتيازهم هذه الحزمة بكل ورشها، ابتداء من فنون التحرير الصحفي مرورًا باللغة العربية واستخداماتها الإعلامية ثم الصحافة الإلكترونية وختامًا صحافة الفيديو والموبيل.وفي سياق متصل حاضرت الدكتورة إيمان عثمان مدرب المونتاج والجرافيك في الأكاديمية الدولية آخر محاضرات الورشة حول أساليب المونتاج الأساسية، مشيرةً إلى أن القدرة الفائقة للتكنولوجيا الحديثة اليوم كفلت لها إزالة كافة الحواجز للوصول الي وسائط الإعلام وخلق روابط وثيقة بها.