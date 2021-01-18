رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:56 م
«ثقافة القليوبية
«ثقافة القليوبية
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد عكاشة، بحضور شعراء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "اللقاء الأخير" لعزيزة عماد، ثم قصيدة "ويعود الفجر" لمحمد الهدهد، وقصيدة "وأطرش وبيسمع" للسيد حسانين، أعقبها قصيدة "والمتيم" لإسلام شمس الدين، وختاما قصيدة "واهو خف" للشاعر محمد علي عزب، بجانب محاضرة بنادي تكنولوجيا المعلومات للتعريف ببرنامج excel.

كما أعدت المكتبة العامة مناقشة كتاب من إصدارات الهيئة بعنوان "فن الكتابة في زمن الديجيتال ميديا" بقلم محمد الشرقاوي، تناول مسؤول النشاط فصول الكتاب حول تاريخ التطور التكنولوجي، وتأثيره في الصحافة والأدب المقروء، كذلك تبحث في التحديات المطروحة على الكتّاب والباحثين في تدقيق المعلومات على الإنترنت، لاسيما مع تزايد انتشار المواقع الإخبارية، وفضاء التواصل الاجتماعي، وأهمية البرمجيات للصحفي في عالم المعرفة الرقمية.

ونظم بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "وعي الشباب ودورهم في بناء المجتمع" دارت حول عدة النقاط منها حروب الجيل الرابع وفقدان الانتماء، والوعي الوطني وأهمية التأكيد على الثوابت الوطنية، والشباب ودورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، والشباب ومعركة التنمية، كما أعد قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة تفريغ على ورق الكارتون.

في إطار النشاط أونلاين للأطفال قدمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة حكي بعنوان "معلومة في دقيقة للأطفال عن برج القاهرة" بصوت عزة السيد، بجانب ورشة رسم حر للأطفال، فيما أعدت مكتبة كفر عبيان ورشة حكي لقصة "في غرفة الكنوز" بصوت الطالبة جاسي مايكل من مواهب الطفل بالمكتبة.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

اضبط إشارة تردد قناه cbc دراما الجديد 2021 على النايل سات

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح