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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

خالد الجندي وبابا الفاتيكان السابق أبرزهم.. أشيك رجال دين حول العالم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:45 م
شيماء دهب
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تعرض خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للهجوم الشديد، من جانب رواد السوشيال ميديا والعديد من المتابعين له، نتيجة ما ارتداه بحلقات برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يعرض عبر قناة dmc، حيث ظهر بزى خلاف الأزهري الذي اعتاد عليه، فارتدى قميصاً وقبعة، مؤكداً أن الزي يعتبر وسيلة من وسائل الكلام مع الناس بغير لسان، فلكل لبس دلالة معينة.

ومن منطلق خالد الجندي نرى كثيرًا من رجال الدين حول العالم معرفون بالأزياء التى يطلق عليها "شيك" يحرصون على مظهرهم بل والإكسسوارات أيضا بخلاف الملابس مثل الساعة والعقال، وغيرها من التفاصيل حتى الجلباب البيضاء.

وسيم يوسف
الشيخ وسيم يوسف هو داعية إماراتي لديه برنامج يعرض على قناة أبوظبي، يحرص وسيم على النيل ولو جزء من اسمه فلا يجد في الاهتمام بالمظهر خلاف مع ما يدعو إليه من تعاليم الإسلام، فهو يحرص على ارتداء الجلبات الأبيض والساعة الخاصة به الأنيقة، بالإضافة إلى العمة بشكلها المنسق المتميز به .

على الجفري
وهو من الممكلة العربية السعودية المظهر العام الخاص به بالعباءة الملونة والجلباب الأبيض من تحتها والعمة على رأسه بشكل مميز بالنسبة له، وهو جزء لا يتجزأ من شخصيته كداعية بل مكمل له ولدعوته.

بندكت السادس عشر
وهو بابا الفاتيكان السابق في الكنيسة الكاثوليكية، كان يرتدي دائمًا الثياب الناصع البياض معه قبعة بيضاء خفيفة، وسترة بيضاء على صدره يُقال عليها غطاء الرأس، ومن الممكن أن يتم استبدالها بالحمراء وهي ترمز إلى دماء الشهداء المسيحيين في السنوات الماضية، ويرتدي خاتم يمثل له رمز ولكنه كان دائم ارتداه له.

جويس ماير
وسط الديكورات الضخمة، والجمهور الحاشد، والمؤثرات الضخمة تظهر جويس ماير الأنيقة دائمة على جمهورها، وهي واعظة مسيحية، وتعتبر من الشخصيات المعروفة جيدًا في مجال التعليم والتبشير المسيحي، خاصة بالولايات المتحدة حيث مكان الميلاد بالنسبة لها.

وفي كل إطلالة لها تجدها متناسقة من البدل الكاملة ذات اللون الواحد، الزاهية إلى الاكسسوارات التى تختارها بعناية، بالإضافة لقصة الشعر القصير الأصفر، فهي لم تتخلى نهائيًا عن الظهور بكامل أناقتها في أي لقاء إعلامي .

على الطالقاني
هو من رجال الدين المعتدلين في الشيعة، وظهر له مقطع فيديو مؤخرًا وهو يتجول في أسواق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، فيما تجمع المواطنين حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

يرتدي على الطالقاني العمامة السوداء والجلبات الأسود حيث تنقسم العمامة لدي الشيعة لجزأين الأبيض ويرتديها عموم رجال الدينا وطلاب الحوزة العلمية أما السوداء يرتديها رجال الدين وطلاب العلم من يرجع نسبهم إلى علي بن أبي طالب أو النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

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