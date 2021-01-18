الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الإثنين 18/يناير/2021 - 11:07 م
هبه عويضهطباعة
طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الإدارة المالية والقانونية بالمحافظة بوضع اشتراطات جديدة عند تخصيص أي ملعب أو منشأة للنفع العام من قبل المحافظة، بضمان عدم استغلال التخصيص فيما بعد لأغراض أخرى تحقق عائدا اقتصاديا دون تسديد حق المحافظة من ذلك العائد الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تنفيذ ذلك.
وشدد الشريف على أنه يجب ضمان وحفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أي استغلال يحقق عوائد اقتصادية لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها.
وتابع: "انتهى عهد الإيجارات الاسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط في حق المحافظة مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة بالمحافظة وكان من بينها مطالب مديرية الشباب والرياضة في تخصيص أراض لإقامة ملاعب في بعض المناطق، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة في هذا السياق على تخصيص عدد ٣ قطع أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التي تحتاج لملاعب ومراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح إقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.
وشدد الشريف على أنه يجب ضمان وحفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أي استغلال يحقق عوائد اقتصادية لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها.
وتابع: "انتهى عهد الإيجارات الاسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط في حق المحافظة مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة بالمحافظة وكان من بينها مطالب مديرية الشباب والرياضة في تخصيص أراض لإقامة ملاعب في بعض المناطق، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة في هذا السياق على تخصيص عدد ٣ قطع أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التي تحتاج لملاعب ومراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح إقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية