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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:07 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الإدارة المالية والقانونية بالمحافظة بوضع اشتراطات جديدة عند تخصيص أي ملعب أو منشأة للنفع العام من قبل المحافظة، بضمان عدم استغلال التخصيص فيما بعد لأغراض أخرى تحقق عائدا اقتصاديا دون تسديد حق المحافظة من ذلك العائد الاقتصادي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تنفيذ ذلك.

وشدد الشريف على أنه يجب ضمان وحفظ الحقوق المادية للمحافظة نظير أي استغلال يحقق عوائد اقتصادية لتعظيم مواردها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تترك أي مورد من مواردها دون استغلاله بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع عليها.

وتابع: "انتهى عهد الإيجارات الاسمية والتي تعد شكلا من أشكال التفريط في حق المحافظة مؤكدا على أن محافظة الإسكندرية ستحصل على حقوقها كاملة بالمطالبة بالإيجارات الفعلية لتعظيم مواردها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ناقش خلالها عددا من الملفات الهامة بالمحافظة وكان من بينها مطالب مديرية الشباب والرياضة في تخصيص أراض لإقامة ملاعب في بعض المناطق، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة في هذا السياق على تخصيص عدد ٣ قطع أرض لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة المناطق التي تحتاج لملاعب ومراكز شباب، حيث خصصت قطعتي أرض بوسط مساكن العبور بالرأس السوداء لصالح إقامة ملاعب ومركز شباب لخدمة أهالي منطقة الرأس السوداء، وقطعة أرض أخرى خلف عكنش بمنطقة كينج مريوط بطريق الكافوري بحري ومساحتها ٢٤٣٨م لإنشاء ملعب مفتوح بالمنطقة.
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية
الشريف: انتهى عهد العقود الإيجارية التي تفرط في حق محافظة الإسكندرية

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