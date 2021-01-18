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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:41 م
حالة الطفل
حالة الطفل
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فور تلقى شكوى بشأن تواجد طفل بجوار دار الأوبرا بدمنهور يدعى عبد الرحمن المغاورى وعمره 9 سنوات، فرق التدخل بالتوجه وسرعة عمل اللازم له.

وتوجهت على الفور الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، إلى الطفل لإلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية للأطفال ولكنه رفض وأفاد أنه يساعد جدته فى تكاليف معيشتها، حيث تم اصطحابه والتوجه إلى المنزل المقيم به لبحث الحالة وتقديم المساعدة المالية والعينية، وتبين أن الطفل من القاهرة ولديه أربعة أشقاء آخرون والأسرة تعيش ظروف صعبة.

وأشاد المحافظ بدور فرق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي فى رصد وحماية المشردين من الكبار والأطفال وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء وإيداعهم دور الإيواء مع تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم النفسي اللازم.

يذكر أن الطفل يعيش مع جدته بشقة بعزبة العبيد المتفرع من ش المقريزي بدمنهور والجدة تتقاضى معاشا بسيطا والطفل يساعدها على تكاليف معيشتها وعلاجها مع مساعدات أهل الخير، وتم التواصل مع والد الطفل لحضوره حتى يتسنى استخراج شهادة ميلاد الطفل وتقديم المساعدات له، بالإضافة لعمل مساعدة مالية للجدة من مؤسسة التكافل الاجتماعي لمساعدتها فى تكاليف العلاج.

يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة" لتوفير كافه أوجه الدعم والرعاية وتقديم يد العون والمساعدة للفئات التي ليس لها مأوى والفئات الأكثر احتياجا.
محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»
محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»
محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»
محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»
محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»
محافظ البحيرة يوجه ببحث حالة الطفل صاحب صورة «أوبرا دمنهور»

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