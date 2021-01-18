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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

للمرة الثانية.. وجه القمر دينا فؤاد تتصدر تريند "تويتر" بعد تألقها فى مسلسل "جمال الحريم"

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:31 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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تصدرت وجه القمر دينا فؤاد، اليوم الاثنين، تريند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"، تزامنا مع عرض الحلقة 27 من مسلسل الرعب والتشويق "جمال الحريم"، على قناة DMC ، وذلك للمرة الثانية، إذ سبق وتصدرت وجه القمر الترند أيضا عقب عرض الحلقة 19 من المسلسل، ويأتى ذلك بعد تألقها فى العمل، واشادة الجمهور بها وبأدائها.

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" والتى تحمل كثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، حيث تظهر فى سياق الأحداث بدور صعب ومركب، وجاءت تعليقات رواد تويتر :"دينا العظيمة عاملة دور عظمة، حنان رقم واحد في جمال الحريم، يا دينا يا فؤاد يا متألقة، مسلسل جمال الحريم حاجة حلوة تخوف، ابطال العمل شغل فاخر من الاخر، دينا فؤاد وبس"، و"دينا فؤاد تتألق فى جمال الحريم"، وغيرها من التعليقات الايجابية.

وشهدت الحلقة الـ 27 من المسلسل والمذاعة اليوم الاثنين، شجار بين "حنان" دينا فؤاد وزوجها "ماجد" بعد أن عاد إلى منزله ليجد "حنان" تستضيف زبونة جديدة تشكو لها أن زوجها سوف يتزوج عليها لعدم إنجابها، وأكدت لها "حنان" أنها سوف تنجب طفلين فطرد الزوج هذه الزبونة وتشاجر مع "حنان" وقال لها "مابقيتش طايق العيشة دي هتعملي ايه انتي وعفاريتك وأعلي ما فى خيلك اركبيه" وردت عليه حنان بمنتهى الحزم قالتله "اللى أنا فيه دا أنت هتعيشه مش هتسمعه" وأمسكت "ماجد" بيديها بقوة ونظرت له فترك يدها، كما أشارت الحلقة إلى أن الحالة النفسية لابنها "كريم" أصبحت أسوء حيث أصبح يرى أشياء غير طبيعية ولا يقوم بتهدئته إلا حضور والده إلى المنزل كما طلب منه ألا يتأخر لأنه يشعر بالخوف الدائم خاصة وأنه يتجسس على أعمال والدته "حنان" مع الزبائن.

ونجحت وجه القمر دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثيرا من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما يتصدر ترند "جوجل" عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
للمرة الثانية.. وجه القمر دينا فؤاد تتصدر تريند "تويتر" بعد تألقها فى مسلسل "جمال الحريم"
للمرة الثانية.. وجه القمر دينا فؤاد تتصدر تريند "تويتر" بعد تألقها فى مسلسل "جمال الحريم"
للمرة الثانية.. وجه القمر دينا فؤاد تتصدر تريند "تويتر" بعد تألقها فى مسلسل "جمال الحريم"
للمرة الثانية.. وجه القمر دينا فؤاد تتصدر تريند "تويتر" بعد تألقها فى مسلسل "جمال الحريم"

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