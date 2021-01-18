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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد زاهر عن مشاركته في «لؤلؤ»: لا يقل أهمية عن أي دور بمشواري

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:44 م
احمد زاهر
احمد زاهر
حسين الجندي
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عبر الفنان احمد زاهر بطل مسلسل لؤلؤ عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن المسلسل منذ بداية عرضه على القنوات الفضائية المختلفة، مشيرا إلى أن الدور الذي يقدمه في المسلسل لا يقل أهمية عن أي دور قدمه في مشواره الفني.

وأضاف "زاهر" في تصريحات لـ"الدستور"؛ أن دوره في العمل يحمل كثيرا من المفاجآت المختلفة خلال الحلقات الأخيرة من المسلسل طالبا من الجمهور أن يتابع باقي حلقات العمل بالكامل، معبرا عن سعادته بالعمل مع النجمة مي عمر وباقي فريق المسلسل وشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ مع بداية عرض الحلقة الأولى قد حقق نجاحا كبيرا، حيث إنه أصبح مطلوبا عبر مؤشرات البحث المختلفة بينما يشارك في بطولته كل من إدوارد ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وآخرون وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام واشراف على الكتابة والإخراج لمحمد سامي.

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