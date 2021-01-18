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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الغد: هناك توافق مصري أردني تجاه القضايا العربية بالمنطقة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:12 م
موسى مصطفى
موسى مصطفى
عائشة حسن
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صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين اتسم بالحب والمودة كعادة العلاقات بين البلدين التي تتسم بروابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد.

وقال موسى مصطفى إن اللقاء ذا أهمية استراتيجية كبرى في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو الأوضاع في ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن.

وأكد أن هناك توافقا مصريا أردنيا تجاه القضايا العربية في المنطقة خاصة القضايا الفلسطينية والأوضاع في العراق وفي سوريا ولاسيما بعد تحالف ثلاثي مصري أردني عراقي.

وأشار إلى أن اللقاء ثمن مجهودات مصر التاريخية والحالية لحماية الأمن القومي العربي.

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