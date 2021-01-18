الغد: هناك توافق مصري أردني تجاه القضايا العربية بالمنطقة

صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين اتسم بالحب والمودة كعادة العلاقات بين البلدين التي تتسم بروابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد.وقال موسى مصطفى إن اللقاء ذا أهمية استراتيجية كبرى في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو الأوضاع في ليبيا أو سوريا أو العراق أو اليمن.وأكد أن هناك توافقا مصريا أردنيا تجاه القضايا العربية في المنطقة خاصة القضايا الفلسطينية والأوضاع في العراق وفي سوريا ولاسيما بعد تحالف ثلاثي مصري أردني عراقي.وأشار إلى أن اللقاء ثمن مجهودات مصر التاريخية والحالية لحماية الأمن القومي العربي.