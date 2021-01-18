صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

فُتِح تحقيق مساء اليوم الإثنين مع صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة، والتي تمَّ نشر صورها على فيسبوك قبل إلقاء القبض عليها.وأصيبت المتهمة بحالة من التوتر الشديد عقب القبض عليها، مؤكدة أنها لم تقصد شيئًا قائلة «ماكنش قصدي أنا عملت اللي طلبوه مني».وتداولت إحدى الصفحات على فيسبوك بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات (أعضاء في نادي الجزيرة) بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى، وتبين أنها (شيف حلواني، لها معلومات مسجلة)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها باتخاذ مسكنها مصنعًا لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.