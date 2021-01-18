«شبهات فساد وإهمال».. وزير التموين في مرمى سهام نواب البرلمان

تدخلات كثيرة بصلاحيات غير مبررة لوكيل الوزارة

عدم الحديث عن منظومة الدعم النقدي وآخر تطورات تفعيلها

مشكلة عدم إضافة مواليد جديدة للبطاقات التموينية

إطلاق تصريحات صحفية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع

شبهات فساد بهيئة السلع التموينية ومجالات بفتح تحقيق فيها

شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًا على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثناء إلقائه البيان الخاص بموقف الوزارة من تنفيذ برنامج «مصر تنطلق 2018-2022»، حيث وجه البعض للوزير اتهامات تتعلق بوجود أوجه تقصير عدة في إدارة المنظومة التموينية، وصلت لحد شبهات الفساد والتستر عليها.بدأ الهجوم القيادي بحزب «مستقبل وطن»، النائب عاطف ناصر، إذ قال: «قد كان زميلًا لنا في المجلس، ولكننا نشعر أن أحمد الوكيل هو مَن يدير الوزارة، وله تدخلات كثيرة في تلك الحقيبة، متسائلًا عن الكيان القانوني أو المركز الذي يستند إليه الوكيل من أجل الظهور بكل تلك الصلاحيات».وأضاف: «نشعر أن صرف الحوافز والمكافآت يتم صرفها عشوائيًا على الهواء مباشرة، دون معايير أو محددات واضحة، وهناك بعض القرارات بعيدة كل البعد عن توجه الدولة أو رؤيتها، وهي مسألة نستغرب حيالها، ولا نشعر أن الدولة طرف في كل قرارات المصيلحي».واستطرد: «كان هناك قرارات للدولة بإضافة بعض المواليد لم تتم حتى الآن، والشركة العامة لتجارة الجملة بها مشكلات كبرى وأمناء المخازن فيها يفرضون مبالغ غير مستحقة على السكر والزيت، بما يؤدي بنا إلى أن أسعار السلع الموجودة في التموين أعلى من القيمة الخاصة بها في السوق».من جانبه عقب النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، على بيان الوزير، قائلًا: «تطرق الحديث عن رفع كفاءة الدعم العيني، ولم يتم الحديث عن الدعم النقدي، وعلى الرغم من المبلغ المخصص للدعم العيني سواء الخبز أو السلع، نرى أننا ندعم البقال وليس المواطن بهذه الكيفية وآلية العمل، ولا ندعم مستحق الدعم ذاته، وهذا يجعلنا نذهب لمسألة مهمة تتمثل في بورصة تسعير السلع».ووجه علي سؤالًا لوزير التموين قائلًا: «ما المانع أن يكون هناك دعم نقدي مشروط، ولخلق تنافسية تفيد مستحق الدعم أو المستهلك، يتم منحه البطاقة وحرية الاختيار بين البقالين في الحصول على السلع التموينية، وعدم إلزامه بتاجر بعينه، خاصة وأن سعر السوق أقل نسبيًا في السوق من منافذ التموين».وتابع على: «دائرة المرج بها 196 ألف بطاقة ليس لهم مركز خدمة واحد، في الوقت الذى يتم التحويل تكنولوجيا والتحول الرقمي، ولكن في نفس الوقت لم يتم تحسين ذلك، ومن ضمن الاستراتيجية تحويل مكاتب التمويل لمراكز خدمات، وسبق وأن طلبت تحويل مكتب تموين لمركز خدمات ولكن للأسف لم يتم تحويله».وأشار إلى أنه طوال الوقت يتم الحديث عن دقة البيانات ولم يتم التطرق لجودة البيانات، متسائلًا، ما الهدف من ربط المستفيدين من الدعم بأرقام الموبايل، يوجد رقم قومي، وكود للخدمة، لتفادى المشاكل المترتبة على هذا الأمر.وقال على إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها الكثير من الأصول غير المستغلة، والتي يجب حسن استغلالها.من جانبه قال النائب محمد بدراوي إن المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية، ما زالت قائمة، وجزء كبير منها متعلق بالأداء الوظيفي وذلك يحتاج تدخلًا أكثر سرعة.وشدد على ضرورة حل مشكلة عدم إضافة المواليد لبطاقات التموينية، وأن تكون هناك مواعيد محددة لإضافة المواليد، وآلية سريعة وواضحة للمواطنين الذين يتم استبعادهم من البطاقات التموينية لظروف اجتماعية، فلا بد من تحديد وقت معين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن الاستبعاد فترات طويلة يؤثر على الناس.وطالب بدراوي بضرورة تفعيل البورصة السلعية حتى يكون لها تأثير مباشر في واقع السلع الاستراتيجية لصالح المواطن، وطالب بحل شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الدواجن، والنظر في شكاوى أسعار منتجي الدواجن بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.من جهته قال النائب عمر حسانين، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على المصيلحي يُطلق تصريحات صحفية وإعلامية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، واستشهد عمر في حديثه بتصريحات الوزير عن فتح الباب لإضافة المواليد لبطاقات التموين، لافتًا إلى أن الوزارة فتحت هذا الباب منذ 3 سنوات وتلقى النائب بمكتبه أكثر من 7000 أسرة خلال أسبوع واحد.وطالب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بتنفيذ مقترح مقدم منه بإصدار "فيزا سلعية حرة" للمواطن، وأشار إلى أن هناك شبهة فساد في هيئة السلع التموينية في علاقتها مع الموردين والتعاقدات التي تتم، مطالبًا وزير التموين بالتحقيق فى الأمر.من جانبه حاول الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، الرد على جملة تلك الاتهامات التي تم توجيهها له اليوم من قبل النواب، قائلًا: «أي ملفات فساد بوزارة التموين لا بد أن تصل للنيابة العامة، في ظل وجود فساد لا يكون هناك محل لحديث الوزير أو أي أحد بخلاف النيابة»، متابعًا: «لو عايز تبلغني بواقعة فساد هارفع لك القبعة ولو عايز تروح مباشرة للنيابة هساعدك».وأضاف أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجهًا حديثه للنواب: «نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأي نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغني فسوف أرفع له القبعة، وحال ذهابه للنيابة سوف أساعده».وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بوجود فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال «ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ8 جنيهات ونصف»، وأضاف: «أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ17 جنيهًا، أقل حاجة 21 جنيهًا».وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال: «لا بد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليلًا من البدالين وجمعيتي يعملون في ذلك القطاع، لا نريد أن نوقف عملهم».