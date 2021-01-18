فحص عناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، الإثنين، إن البنتاجون سيقوم بإجراء فحص أمني لعناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة واشنطن.وأضاف ميلر: "لا توجد لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي غير أننا لا ندخر جهدًا من أجل تأمين العاصمة"، وفقًا لموقع "ميراج" الأمريكي.في الوقت نفسه قام البنتاجون بنشر 750 جنديًا لتأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خوفًا من وقوع أي تهديدات أمنية خلال مراسم التنصيب.