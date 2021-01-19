رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد زيارة متحف المركبات الملكية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:17 ص
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
رامى حسين
طباعة
أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، أن مجلس ادارة المجلس الأعلى الآثار، قررتعديل مواعيد زيارة متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، من فترتين إلى فترة واحدة لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مطالبا بالعمل طبقا للمواعيد الجديدة.

يشار إلى أن المتحف يضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة مَلَكِيَّة مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

كما يعرض المُتْحَف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب. فضلًا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

«الصحة»: تسجيل 878 إصابة جديدة بكورونا.. و55 حالة وفاة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

محمد صلاح يتحدث مجددًا عن مستقبله مع ليفربول

إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدورى الإيطالى

بمشاركة الننى.. أرسنال يفوز على نيوكاسل بثلاثية فى البريميرليج

أيسلندا تفوز على المغرب وتتأهل للدور الرئيسى بمونديال اليد

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح