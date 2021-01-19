أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، أن مجلس ادارة المجلس الأعلى الآثار، قررتعديل مواعيد زيارة متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، من فترتين إلى فترة واحدة لتصبح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مطالبا بالعمل طبقا للمواعيد الجديدة.يشار إلى أن المتحف يضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة مَلَكِيَّة مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.كما يعرض المُتْحَف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب. فضلًا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.