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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «شكاوى النواب»: نشعر أن أحمد الوكيل هو مَن يدير «التموين»

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:07 م
عاطف أبو ناصر،
عاطف أبو ناصر،
نرمين محمود الدهان
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شنَّ رئيس لجنة «الاقتراحات والشكاوى» في مجلس النواب والقيادي في حزب «مستقبل وطن»، عاطف أبوناصر، هجومًا حادًا على وزير التموين علي المصيلحي، قائلًا: «كان زميلًا لنا في المجلس، ولكننا نشعر أن أحمد الوكيل هو مَن يدير الوزارة، وله تدخلات كثيرة في تلك الحقيبة»، متسائلًا عن الكيان القانوني أو المركز الذي يستند إليه «الوكيل» من أجل الظهور بكل تلك الصلاحيات.

وأضاف: «نشعر أن صرف الحوافز والمكافآت يتم عشوائيًا على الهواء مباشرة، دون معايير أو محددات واضحة، وهناك بعض القرارات بعيدة كل البعد عن توجه الدولة أو رؤيتها، وهي مسألة نستغرب حيالها، ولا نشعر أن الدولة طرف في كل قرارات المصيلحي».

واستطرد: «كان هناك قرارات من الدولة بإضافة بعض المواليد لم تتم حتى الآن، والشركة العامة لتجارة الجملة بها مشكلات كبرى وأمناء المخازن فيها يفرضون مبالغ غير مستحقة على السكر والزيت، بما يؤدي بنا إلى أن أسعار السلع الموجودة في التموين أعلى من القيمة الخاصة بها في السوق».

يشار إلى أنه ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

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