الوجبة الرئيسية لعيد «الغطاس».. 10 فوائد لتناول «القلقاس»

يحتفل أقباط مصر، اليوم، بعيد الغطاس، ويشتهر هذا العيد بطبق "القلقاس" الساخن مع خضرة "السلق"، حيث يعد وجبة لذيذة وأيضا غنية بالمعادن والفيتامينات والمركبات العضوية المفيدة، ونستعرض فى السطور التالية فوائد القلقاس، بحسب الموقع الطبي "webteb".- يحسن القلقاس من صحة العيون، لأنه غني بمضادات الأكسدة والبيتاكروتينات، وهذه المواد مجتمعة تساعد على تحسين النظر والرؤية.-يكافح السرطان، لأن القلقاس ينشط مضادات الأكسدة والنسب العالية من فيتامين أ وفيتامين سي.-كما يقوى جهاز المناعة ويعزيز دفاعات الجسم، ومحاربة أي مخرجات ضارة من عمليات الأيض.-يحسن صحة القلب، لأن القلقاس يحتوى على نسب مرتفعة من البوتاسيوم بشكل خاص، وهو أحد المعادن الهامة لصحة القلب وجهاز الدوران، والحماية من أمراض الدم.-كما يساعد البوتاسيوم الموجود فى القلقاس على تنظيم انتشار السوائل المختلفة وضغطها في الجسم داخل الخلايا وبينها ومنع احتباس السوائل.-يساهم فى تنظيم ضغط الدم وترخية جدران الأوعية الدموية.-يحتوى القلقاس على عدد من المعادن المختلفة، خاصة النحاس والحديد، لهذا فهو يكافح الأنيميا ويعزيز الدورة الدموية ويقويها.-يكافح السكري، لاحتوائه على عدد هام من الألياف التى تساعد على خفض فرص الإصابة بمرض السكري.-تناول القلقاس بانتظام يساعد على خسارة الوزن الزائد وتقليل نسب الدهون في الجسم، خاصة أنه يشعر الشخص بالشبع لفترات طويلة.- المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، لانه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والنشا، وهي مواد تسير مع الطعام المهضوم وصولًا للقولون، وهناك تصبح الطعام المثالي للبكتيريا المفيدة في أمعائك لتساعد على نموها.