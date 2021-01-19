سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-1-2021 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:26 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 19-1-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، إذ شهد اليورو اليوم تراجعًا ملحوظًا في العديد من البنوك كالمصرف المتحد ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.91.
ونستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97.
اليورو اليوم
وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي اليوناني ليسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.84، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.07، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، كما تراجع اليورو أيضًا أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، وفي وفي بنك المشرق ليسجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.83.
ونستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 19-1-2021وسجل سعر اليورو اليوم استقرارًا في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.96، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.86، كما استقر سعر اليورو في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.87، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.87.
اليورو اليوم
وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي اليوناني ليسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 18.84، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.07، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، كما تراجع اليورو أيضًا أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، وفي وفي بنك المشرق ليسجل للشراء 19.01 جنيه وللبيع 18.85، وفي بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.83.