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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شروط فك حظر البيع عن سيارة المعاقين والرسوم المالية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:25 م
البيع عن سيارة المعاقين
البيع عن سيارة المعاقين
نعمات مدحت
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شروط فك حظر البيع عن سيارة المعاقين والرسوم المالية، تصدرت محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب المواطنين في معرفة الشروط، بالسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يتعلق بشأن استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021، حيث يمكن للأشخاص المعاقين استيراد سيارات دون اشتراط تجهيزها طبيًا، ولكن وفقا لضوابط وشروطا حددتها الوزيرة.

وحددت الوزارة عدد من الشروط، ووضعت ضوابط للحصول على السيارة الخاصة بالمعاقين شريطة أن يكون مصري حامل للجنسية.

شروط فك حظر البيع عن سيارة المعاقين والرسوم المالية


"الدستور" تنشر شروط حظر بيع سيارات المعاقين، بعد التعديلات التي تمت بقرار وزيرة التجارة والصناعة، 
-في حالة إتمام سداد الضرائب والرسوم الجمركية على السيارة الخاصة بالمعاقين يتم رفع الحظر عنها، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية التي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بحضور الشخص نفسه من ذوي الإعاقة، على أن تكون السيارة مجهزة طبيًا.

-أن يقوم المواطن المعاق بتقديم طلب رفع الحظر، ويستثنى من ذلك السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية، فلا يقدم لها طلب.

-ومن بين الشروط الخاصة بفك الحظر عن السيارات الخاصة بالمعاقين أو ذوي الإعاقة، أن يصدر المرور المركزي، إخطارًا بكشوف مجمعة بأسماء المعاقين، والبيانات المتعلقة بالسيارات المجهزة طبيًا، التي من المقرر أن يتم فك الحظر الجمركي عنها.

-استكمال الأوراق المطلوبة التي حددتها الوزارة، إضافة إلى تحديد نوع السيارة التي يرغب المواطن فيها، والتي لا يزيد سعة محركها عن 1500CC وفقًا للقانون المعدل.

-بعد استيفاء البيانات المطلوبة واختيار نوع السيارة، وتحضير المستندات يقوم المواطن بتقديمها إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات المقدمة من ذوي الإعاقة.

-وبعد معرفة شروط فك حظر البيع عن سيارة المعاقين والرسوم المالية، وبعد أن تتأكد المجالس الطبية من كافة البيانات والأوراق وكل ما يتعلق بشأن السيارة، يتم عقد  مقابلات لمناقشة المواطن المتقدم بطلب للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك الخاصة بالمعاقين، وذلك يكون تحت إشراف لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.

الرسوم المالية لسيارات المعاقين


ووفقا لما أتاحه القانون المصري المعدل أخيرًا والمواد المتعلقة بذوي الإعاقة، وللمالك السيارة المجهزة طبيا، طريقتين، في حالة رغبته في شراء سيارة حديثة بخلاف التي يمتلكها، ويمكنه أيضا إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يقوم المالك بسداد مبلغ مالي تقدر بـ 10 آلاف جنيه، لخزينة الدولة ويحصل من خلاله على موجب السداد لفك حظر بيع مبكر.

وأما الطريقة الثانية: أن يكون قد مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيا قرار بفك حظر البيع، على أن يرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.
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