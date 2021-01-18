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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول تحرك برلمانى بشأن واقعة «سيدات نادى الجزيرة»

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:40 م
خالد عبد المولى
خالد عبد المولى
إسلام نصير
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أعلن النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية، تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن واقعة «سيدات نادي الجزيرة».

وقال «عبدالمولي» في طلب إحاطته المقدم إلى مجلس النواب: «أتقدم لسيادتكم، طبقًا لنص الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بطلب إحاطة للسيد وزير الشباب والرياضة، بشأن ما تم من نشر بعض الصور الخادشة للحياء العام في احتفالية في نادي الجزيرة، أحد أعرق القلاع الرياضية بمصر والتي لا تتناسب من التباعد الاجتماعي، في ظروف جائحة كورونا ولا تتناسب مع مواد الدستور المصري من احترام الأديان السماوية والعادات والتقاليد الشرقية والعراقة والأصول المصرية».

وطالب «عبد المولي» في طلبه بالتحقيق الفوري، لافتًا إلى أنه وإذا تمت الواقعة بعلم مجلس إدارة النادي، فيجب حله وإسقاط العضوية الفورية لكل من ساهم في هذا الحفل المخزي.

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