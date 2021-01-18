برلماني تركي: الحظر ممنوع على حزب أردوغان ومفروض على التجار

انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري عن بلدية إزمير، تونجاي أوزكان، الإثنين، الحشود الهائلة التي حضرت اجتماع حزب العدالة والتنمية التاسع بمحافظة مانيسا، دون تطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي بين الحضور، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في تركيا.وقال تونجاي: «الحظر ممنوع على حزب العدالة والتنمية! بينما يموت التجار بسبب القيود، وبينما يواجه المواطنون صعوبات مالية، يواصل حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمرات مع حشود كبيرة دون التفكير بفيروس كورونا».يُذكر أن وسائل الإعلام التركية انتقدت الحشد الهائل الذي حضر اجتماع حزب العدالة والتنمية التاسع بمحافظة مانيسا، اليوم الاثنين، إذ لم يكن هناك أي تباعد اجتماعي بين الحضور، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في تركيا، واتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين بأنهم يتهاونون في التعامل مع الفيروس.