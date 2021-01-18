الأنبا يوساب يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة الملاك ميخائيل الأقصر

ترأس الأنبا يوساب أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأقصر، مساء اليوم قداس لقان عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل الأقصر.شارك بالحضور في القداس عدد محدود من الأقباط والكهنة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي، وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.