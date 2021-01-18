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تقارير ومتابعات

تفاصيل انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «رد الجميل» في المحافظات

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:04 م
مبادرة «رد الجميل
مبادرة «رد الجميل
إيمان ماهر
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أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية في عدة محافظات؛ وذلك ضمن مبادرة "رد الجميل" في مرحلتها الثالثة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية.

«التوزيع»
تم توزيع 14500 صندوق حماية اجتماعية في محافظة أسيوط، وتم تقسيمهم على المراكز الآتية (ديروط_ القوصية_ منفلوط_ أسيوط والفتح _ أبو تيج _ البداري _ساحل سليم_ مركز صدفا)، أما في محافظة المنيا فقد تم توزيع 8000 صندوق حماية اجتماعية، وتم تقسيمهم على المراكز الآتية (العدوة _مغاغة_بنى مزار _مطاى _سمالوط _المنيا _ ابوقرقاص ملوى _دير مواس).

كما تم تخصيص 9‏ آلاف صندوق حماية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الإسكندرية ؛ أما في محافظة الدقهلية؛ انطلقت المبادرة في الثالث من يناير؛ حيث تم تخصيص 7 آلاف صندوق للأسر الأكثر احتياجا.

كما تم تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية في محافظة كفر الشيخ؛ وذلك بالتنسيق مع نائب المحافظ عمرو البشبيشي، كما تم التنسيق مع نائب محافظ الفيوم؛ وتم تخصيص 4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم.

وتستكمل المؤسسة تنفيذ المبادرة بتخصيص 3 آلاف صندوق في محافظة السويس؛ وأخيرا فيما يخص البحر الأحمر تم تخصيص 2500 صندوق‏ من صناديق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وتأتى هذه المرحلة من مبادرة "رد الجميل"، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وذلك برعاية مؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية. ‎

الجدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية في 2 يناير ‎2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة؛ كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًاء وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية؛ كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية؛ وصرف أجهزة تعويضية؛ وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية؛ بالإضافة إلى البنية التحتية (محطات الصرف الصحي؛ محطات المياه. صرف الطرق. شبكات الكهرباء؛ عواميد انارة)؛ وتقديم الخدمات الأساسية (تركيب وصلات مياه؛ تركيب وصلات كهرباء؛ تركيب وصلات صرف صحي، كذلك محور سكن كريم (تركيب أسقف؛ رفع كفاءة منازل؛ هدم وبناء المنزل» تجهيز فرش المنزل)»

بالإضافة إلى الخدمات الصحية (قوافل طيبة؛ علاج وأدوية؛ أجهزة تعويضية؛ عمليات جراحية؛ نظارات طبية)، والعديد من الخدمات التعليمية (رفع كفاءة مدارس وحضانات وتطويرها وتوفير مدرسين؛ رفع كفاءة مراكز شباب ورياضة؛ رفع كفاءة ملاعب)؛ ورفع كفاءة وحدات وتوفير الأجهزة لها (صحية؛ اجتماعية؛ بيطرية)؛ والتمكين الاقتصادي (التدريب والتشغيل من خلال مشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؛ وتبطين الترع والمصارف؛ وتوصيل شبكات الغاز في المراكز والقرى» وتقديم العديد من الخدمات غير مباشرة (تصالح؛ مواد غذائية؛ كساء؛ تجهيز عرائس) وأخيرا الجانب التوعوي والتثقيفي) حملات توعية؛ حملات تثقيف. اكتشاف مواهب؛ مركز ثقافة.

عن مؤسسة حياة كريمة
هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح؛ تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم؛ وتضم المؤسسة شباب متطوع من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجًا، وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.

كما تعتبر مؤسسة "حياة كريمة" الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية؛ وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم؛ وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.

وقد كان شباب البرنامج الرئاسي الذراع المنفذة لمبادرة "رد الجميل" وذلك من خلال غرفة عمليات "حياة كريمة" لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج في محافظات الجمهورية؛ وذلك حين أتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

وتسعي المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية؛ وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات، وتجهيز فتيات الأيتام؛ كذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين وتهيئة فرص العمل والبناء؛ وخلق فرص لتنمية المواهب علي مستوي المحافظات؛ ومن ضمن أهدافها أيضا تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة؛ وتسعى أيضا لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة؛ كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.

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