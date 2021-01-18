حبس سارة الطباخ عامين لتبديد أموال محمد الشرنوبي

قررت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الحبس غيابيًا عامين مع الشغل وكفالة ألف جنيه للمنتجة سارة الطباخ، بتهمة تبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد.صدر الحكم برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة.وفي قضية أخرى كانت اتهمت سارة الطباخ المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر لفقدها دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.