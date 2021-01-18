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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المصريين الأحرار» يعيد إطلاق مبادرة معلم أونلاين بمطروح

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:46 م
مبادرة معلم أونلاين
مبادرة معلم أونلاين بمطروح
إسلام نصير
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أنهى حزب المصريين الأحرار بأمانة مطروح جاهزيته لاطلاق مبادرة معلم أونلاين بتوجيهات من رئيس الحزب، وإشراف سلطان ابو الشيخ الزعيري أمين الحزب بالمحافظة وأعدها نبيل زكي، مسؤول لجنة التعليم بالحزب.

ويتم من خلالها بث فيديوهات حصرية عبر وسائل التواصل لشرح المواد الدراسية من خلال نخبة من أفضل المعلمين بالمحافظة، للتيسير على طلاب المدارس بمطروح في تلقي دروس المواد في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب.

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