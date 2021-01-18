رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ادعم نقابتك» تحذر من تسلل عناصر إخوانية بنقابة المحامين

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:59 م
حملة ادعم نقابتك
حملة ادعم نقابتك
محمد جعفر
طباعة
طالب المحامي عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بتكوين جبهة ضد الإخوان داخل نقابة المحامين، مؤكدًا تزايد وجود الجماعة الإرهابية في الفترة الأخيرة.

وطالب جابر، في بيان الإثنين، الدولة المصرية بالانتباه جيدًا لتحركات الجماعة الإرهابية بنقابة المحامين واجتماعاتهم وخططهم لخطف النقابة لتكون صوتًا لهم واستغلالها سياسيًا ضد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي وتحركاته الإصلاحية.

حذر جابر من خطورة تواجد الجماعة الإرهابية بالنقابة وكافة النقابات الفرعية للمحامين، وأن هناك تنظيما وتخطيطا منظما يسيرون عليه وبيحاولون اتخاذ نقابة المحامين كرأس حربة لهم.

وطالب متحدث الحملة الجمعية العمومية للمحامين بأن يتحدوا ضد هؤلاء الذين لا يريدون الخير لمصر ويحاولون إدخال نقابة المحامين في صراع مع الدولة؛ لتنفيذ مخططاتهم على حساب مشاكل وهموم المحامين المشتغلين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأزهر على زواج التجربة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

حبس سارة الطباخ عامين لتبديد أموال محمد الشرنوبي

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

الصور

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021.. رابط الاستعلام والتفاصيل

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح