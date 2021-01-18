«ادعم نقابتك» تحذر من تسلل عناصر إخوانية بنقابة المحامين

طالب المحامي عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك بتكوين جبهة ضد الإخوان داخل نقابة المحامين، مؤكدًا تزايد وجود الجماعة الإرهابية في الفترة الأخيرة.وطالب جابر، في بيان الإثنين، الدولة المصرية بالانتباه جيدًا لتحركات الجماعة الإرهابية بنقابة المحامين واجتماعاتهم وخططهم لخطف النقابة لتكون صوتًا لهم واستغلالها سياسيًا ضد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي وتحركاته الإصلاحية.حذر جابر من خطورة تواجد الجماعة الإرهابية بالنقابة وكافة النقابات الفرعية للمحامين، وأن هناك تنظيما وتخطيطا منظما يسيرون عليه وبيحاولون اتخاذ نقابة المحامين كرأس حربة لهم.وطالب متحدث الحملة الجمعية العمومية للمحامين بأن يتحدوا ضد هؤلاء الذين لا يريدون الخير لمصر ويحاولون إدخال نقابة المحامين في صراع مع الدولة؛ لتنفيذ مخططاتهم على حساب مشاكل وهموم المحامين المشتغلين.