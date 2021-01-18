وزير التموين لـ«النواب»: أرجوكم ساعدونى فى تحقيق مصلحة المواطن

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين: لم يعد هناك «السكر المدعم»، أو الزيت «المدعم»، الأسعار كلها على البطاقة تحصل بها على السلع، لافتا إلى أن ما يحدث هو نقلة وطفرة تستطيع الحفاظ على جودة السلع الاستهلاكية، ونستطيع تحويلها إلى نقدي.وأشار خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم، إلى أنه بالتطرق إلى وزن الرغيف، فإنه باعتراف رئيس غرفة المخابز، تم عمل تجربة حقيقية بوزن رغيف العيش، بعدما كان هناك إهدار في وزنه، أعادت للمواطن حقوقه وحافظت له على وزن رغيف العيش.وأضاف: أصبح الجرام الواحد يحاسب عليه صاحب المخبز بالسعر الحر، وهو سبب الغرامات على المخابز، وقد يتعرض البعض للإغلاق حال ارتكاب المخالفات.وقال: نحن في مفترق الطرق للتحول نحو الدعم النقدي إلى أن نحافظ على حقوق المواطنين، أرجو أن نوجه الدعم كله لأصحاب المصالح الحقيقية وهم المواطنون.وأضاف: أرجوكم ساعدوني في تحقيق مصلحة المواطن، وأن نعمل سويًا للارتقاء بقواعد المنظومة التموينية.وأشار إلى أن أكبر معدل للمخابز في الجمهورية فى محافظة سوهاج، وأعلى متوسط دقيق هناك، وأكثر طلبات تأتي إلي من المستودعات والمخابز هناك، وفي المنيا متوسط المبلغ أقل من ألف مواطن.وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن أى ملفات فساد بوزارة التموين لا بد أن تصل للنيابة العامة، قائلا: في ظل وجود فساد لا يكون هناك محل لحديث الوزير أو أى أحد بخلاف النيابة.وأضاف مصيلحى، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب: نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى فسوف أرفع له القبعة وفي حال ذهابه للنيابة سوف أساعده.وحول ما أثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال، ما نقوله عن فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ8 جنيهات ونصف.وأضاف قائلا: أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ17 جنيها، أقل حاجة 21 جنيهًا.وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال لا بد من الرؤية الكاملة للمنظومة، فهناك قطاع ليس قليلا من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لا نريد أن نوقف عملهم.