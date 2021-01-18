التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين في هذا الموعد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن استكمال خطة تطوير وتنمية قدرات ومهارات المعلمين، وتعزيز دور التوجيه الفني للمواد الدراسية التخصصية من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، وتحفيز الطلاب على استخدام بنك المعرفة المصرى والمنصات التعليمية.وقالت الوزارة، في خطابها، إنه في إطار تحقيق التنمية المستدامة، على المديريات التعليمية في الفترة من 18 يناير حتى 20 فبراير 2021، الاستمرار في التعاون المشترك بين وحدات التدريب والتوجيهات الفنية تحت إشراف وحدات التدريب بالإدارة التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل مجتمعات التعلم داخل المدرسة وبين المدارس.وأشارت الوزارة إلى ضرورة تمكين المعلمين لإعداد مواد تعليمية رقمية وإدارة منصات التعلم، وذلك في إطار مواكبة التحول الرقمى والتعلم عن بعد، كما أكدت الوزارة على دور مسئول وحدة التدريب في المدرسة ومساعدته في أداء مهامه وعدم تحميله أي أعباء إضافية حتى يتثنى له تنفيذ خطة التدريب داخل المدرسة.وشددت الوزارة على متابعة تفعيل حصة اجتماع المادة واستثمارها في التنمية المهنية المستدامة؛ لتحقيق الإصلاح المرتكز حول المدرسة.