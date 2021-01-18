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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى مهاجمًا وزير التموين: يُطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:17 م
وزير التموين
وزير التموين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب عمر حسانين، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يُطلق تصريحات صحفية وإعلامية لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، مستشهدًا بتصريحات الوزير عن فتح الباب لإضافة المواليد لبطاقات التموين.

وأضاف النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن الوزارة فتحت هذا الباب منذ 3 سنوات، وتلقى النائب بمكتبه أكثر من 7000 أسرة خلال أسبوع واحد.

وتابع: "الوزير طلع من كام يوم وقال إن إضافة المواليد شغالة، وندخل على السيستم مفيش، ومكاتب التموين تؤكد أنه لم يصدر قرارًا رسميًا في هذا الشأن، الوزير يطلق تصريحات لا يتم تنفيذها على أرض الواقع".

وأوضح النائب أن وزارة التموين من أكثر الوزارات حساسية أنها تتعلق بالأمن القومي والطبقة المعدومة في مصر، قائلاً: "الناس بتسميها وزارة الغلابة".

كما لفت النائب إلى وجود اختلاسات في عملية تعبئة السكر بالتموين، موضحًا أن السكر يخرج من المصانع في شكائر، ثم يتم تنظيم مناقصات خاصة بالتعبئة وإسنادها لموردين، موضحًا أن كيس السكر لا يصل وزنه كيلو جرام، ما اعتبره اختلاسًا للمال العام، مطالبًا الوزير بمد المجلس بعدد محاضر نقص الوزن فى التعبئة التي تم تحريرها على مستوى الجمهورية، واقترح أن تقوم الوزارة بإنشاء مصانع للتعبئة لمواجهة الاختلاسات والاحتكار والتلاعب الذى يشوب هذا الملف.

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