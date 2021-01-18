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رئيس التحرير التنفيذي
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كيف يمكن السيطرة على آلام الظهر في الشتاء؟

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:51 م
آلام الظهر في الشتاء
آلام الظهر في الشتاء
شيماء دهب
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يعاني كثيرون من آلام الظهر خصوصًا مع برودة الشتاء، وتكثر الشكاوى الخاصة بمنطقة أسفل الظهر، لذا نوضح في السطور التالية العلاقة بين برودة الطقس وألم الظهر.

يقول الدكتور رامي عاطف، إخصائي العلاج الطبيعي، لـ"الدستور"، إن هناك ارتباطًا ما بين برودة الطقس بالفعل وبين الشعور بألم في منطقة أسفل الظهر، لذا لا بد من تغيير العادات اليومية الخاصة بنا للسيطرة على هذا الألم عن طريق ما يلي:

1- الحفاظ ولو لوقت بسيط على أداء أي نشاط رياضي حتى لو كان بسيطًا، مثل محاولة الحفاظ على المشي لدقائق معدودة بشكل يومي، ويفضل أن يكون المشي سريعًا لمدة 30 دقيقة لأن عدم الحركة يسمح للعضلات المحيطة بالعمود الفقري والظهر أن تضعف مما يزيد الألم.

2- الحفاظ على وزن صحي، حيث إن فقدان الوزن الزائد يقلل من مقدار القوة الميكانيكية الواقعة على العمود الفقري.

3- الإقلاع عن التدخين، حتى لا يساعد ذلك في زيادة أمراض القرص التنكسية أو مشاكل العمود الفقري الأخرى بأربعة أضعاف من غير المدخنين.

4- يكون الثلج هو الأفضل إذا كان ظهرك يعاني من التورم أو الالتهاب، قد تكون وسادة التدفئة أفضل إذا كنت تحاول إرخاء العضلات المتيبسة أو المشدودة.

ضرورة أن يكون الطعام غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية العضلات، حيث يؤدي نقص الماغنيسيوم إلى ضعف العضلات وتشنجاتها، كما أن الكركم وهو نوع من التوابل الصفراء الزاهية المرتبطة بالزنجبيل، قد يساعد في تهدئة الالتهاب.

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