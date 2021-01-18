انتشار لافتات شكر لأطقم مستشفيات العزل بكفر الشيخ (صور)

انتشرت بميادين محافظة كفر الشيخ، لافتات شكر للأطقم الطبية بمستشفيات العزل التي تعالج مصابي مرضي كورونا، تحت شعار حملة دعم الأطقم الطبية.وانتشرت اللافتات في شوارع مدينة كفر الشيخ، وأمام مبنى المحافظة، حملت كلمات الشكر والتقدير للأطباء والممرضين في كل مستشفيات العزل بالمحافظة والمحافظات المصرية وبالمستشفيات العامة والمركزية.من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بكل مواطني كفر الشيخ الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة ليل نهار، للأطقم الطبية من أطباء وممرضين، في كافة مستشفيات المحافظات، ومستشفيات العزل وأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بمدن المحافظة.