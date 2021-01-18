رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد إلقاء رئيس الحكومة بيانه، ووزيري التنمية المحلية والتموين.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا، حيث يلقي وزيرا التعليم العالي، والدولة للإعلام بيانا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية؛ للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.