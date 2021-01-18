الشروق تصدر الطبعة الثانية من «الطريق إلى الله» لـ أحمد بهجت

قال أحمد بهجت عن الكتاب: "آثرت أن أكتب لكم قصة إنسان في طريقه إلى الله، وقد بدأت القصة من الأيام الغامضة التي سبقت خلق البشرية..ثم تعرضت لموقف أخْذ العهد، وموقف سجود الملائكة لآدم ورفض إبليس.

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثانية من كتاب "الطريق إلى الله" للكاتب أحمد بهجت.ثم تتبعت الأيام الأولى في الجنة..ثم انطفأ كل شيء وآدم يهبط إلى الأرض، انزوى بطل قصتنا في خلايا آدم، وظل ميتا حتى ولد ذات صباح شتائي بارد.تتبعت بطل القصة وهو جنين في رحم أمه، ثم حين ولد، ثم حين بدأ يستقبل الوعي ويكبر..اخترت مواقف من حياة هذا الرجل، وهي المواقف التي كانت ترفع عنه غطاء الخيمة الترابية وتحاول إعادته إلى أصله الروحي القديم المجيد.وأعترف: إنني استعنت بالذكريات الشخصية وبالخيال، كما استعنت بثلاثة كتب رئيسية كنت أنقل منها فقرات كاملة في القصة... إن جاز أن نسميها قصة...ولست أعرف الآن مدى توفيقي فيما كتبته.على أي حال.. إذا رضي القراء عما يقرأونه فهذا تأثير المؤلفين الثلاثة الكبار، وإذا لم يرض القراء فهذا تقصيري..نسأل الله أن يتقبل منا، وأن يدخلنا جميعًا في رحمته".