حبس أخصائي بـ«تعليم سوهاج» بتهمة الاتجار في المخدرات

أمر المستشار حمدي عامر مدير نيابة قسم أول سوهاج، بحبس متهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات قبل ترويجه لكمية من الهيروين والشابو والحشيش على عملائهم المتعاطين.وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.واعترف المتهم أمام أحمد حافظ وكيل نيابة قسم أول سوهاج، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي والمبلغ المالي حصيلة بيعهما للمواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال على عملائه المتعاطين.وتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات من ضبط المتهم "طه. ح.ح"، ٣٦ سنة، أخصائي اجتماعي بالتربية والتعليم ومقيم المخبز الآلي قسم أول سوهاج لقيامه بالاتجار بالمخدرات قبل ترويجه لكمية من الهيروين والشابو والحشيش على عملائه المتعاطين بدائرة قسم أول سوهاج، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٣٥ جنح لسنة ٢٠٢٠ قسم أول سوهاج.