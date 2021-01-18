اعتماد بروتوكول بين محافظة الإسكندرية وجمعية 6 أكتوبر لاستغلال شاطئ النخيل

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية خلال جلسته اليوم، على اعتماد البروتوكول المبرم بين محافظة الإسكندرية وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشأن استغلال المساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، وبقيمة استغلال قدرها ثمانية ونصف مليون جنيه تزداد ١٠٪ كل عام.وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البروتوكول المبرم مع مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر الجديد، لاستغلال شاطئ النخيل، حقق زيادة في قيمته أضعافًا عما سبق في السنوات الماضية لتعظيم موارد المحافظة.وأكد أن الجمعية ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ، فضلًا عن أنها ستكون المسئولة عن إنشاء وتمويل حواجز الأمواج بالشاطئ، كما أنها مسئولة عن تعيين شركة الإنقاذ بالشاطئ.وشدد الشريف على أن ما حدث في شاطئ النخيل من حالات غرق في الفترة السابقة أمر مرفوض تمامًا، ولن نسمح بتكراره مرة أخري، وراعينا ذلك في البروتوكول المبرم.وأشار إلى أنه كان هناك عدد من الخلافات داخل الجمعية، وبناء على ذلك تدخلت المحافظة بشكل حازم، وتم عقد عدة مباحثات، وتم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية سيبدأ في تولي مهمة التغلب على حل جميع المشاكل.جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.