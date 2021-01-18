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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:34 م
تعد على الأراضي
تعد على الأراضي الزراعية
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي بكل حزم وصرامة لكافة أشكال التعديات خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون علي الجميع بكل شدة وصرامة وبدون أي تهاون.

أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية طحا نجحت في إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في المهد علي مساحة 3 قراريط بقرية بني سمرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا
إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا
إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا
إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا
إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا
إزلة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسمالوط بالمنيا

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