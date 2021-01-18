محافظ بني سويف: توفير أماكن بديلة لكارافانات الوجبات السريعة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم توفير أماكن بديلة مناسبة لأصحاب الكارافانات (سيارات بيع مأكولات سريعة ومشروبات سريعة) التي كانت متواجدة بشارع 19 بالقرب من مدرستي الصفا والحديثة الإعداديتين بحي بني سويف الجديدة، والتي تم نقلها بسبب كثرة شكاوى أهالي المنطقة من تلك الكارافانات ومن قيامها بمخالفات وإشغال للطريق، بجانب أن وضعها غير قانوني، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ومساعدة الشباب باستمرار مشروعاتهم الصغيرة والحفاظ على مصدر دخلهم.وأشار المحافظ إلى أنه قد كلف اللواء جمال مسعود السكرتير العام باتخاذ ما يلزم حيال قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنقل الكارفانات من أماكنها السابقة مع ضرورة توفير الحلول والبدائل المناسبة لهم، والتواصل المباشر مع كل الأطراف المعنية للوصول للبدائل التي يتفق عليها الجميع وفي إطار القانون.وبدوره قام رئيس المدينة بالتواصل مع أصحاب الكارافانات، والتقى بهم لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لهم وفي إطار القانون، حيث تم الاتفاق على معاينة بعض الأماكن البديلة والمناسبة المقترحة والتي تشهد إقبالا من المواطنين، حفاظا على مصدر دخلهم.وعقب اللقاء اصطحبهم رئيس المدينة لمعاينة عدد من المواقع المقترحة، وتحديد الأنسب منها قبل نقل الكارافانات إليها، والاتفاق على السير في الإجراءات اللازمة لتقنين وضع تلك الكارافانات بشكل قانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المرور والمرافق، مراعاة للبعد الاجتماعي، وتيسيرا على الشباب في الحفاظ على مصادر دخولهم من تلك الكارافانات، حيث تتم حاليا أعمال نقل الكارافانات للأماكن البديلة التي تم اختيارها، وهي بشارع 17 بجوار نادي المعلمين.