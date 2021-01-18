القصة الكاملة لمشروع ميناء أكتوبر الجاف

3500 فرصة عمل يوفرها المشروع

تنمية المنطقة الصناعية بأكتوبر

متى يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع؟

8 مواني جافة

في إطار سعي الدولة إلى تنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية، تستعد وزارة النقل لبدء أعمال تنفيذ أول ميناء جاف فى مصر يقام بمدينة 6 أكتوبر لإعادة تداول وتوزيع البضائع القادمة من الموانئ خصوصا مينائى الإسكندرية والدخيلة.ويسعى المشروع كغيره من المشاريع الكبرى إلى توفير فرص عمل للمصريين.. "الدستور" في التقرير التالي عرضت القصة الكاملة لميناء أكتوبر الجاف.سعت مصر من خلال تنفيذها للمشاريع الكبرى إلى توفير فرص عمل للشباب، وساعد ذلك في تقليل معدلات البطالة، فوصلت في عام 2019 7،7%.ويسعى مشروع ميناء أكتوبر الجاف إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، و500 فرصة مباشرة داخل الميناء و3000 غير مباشرة.ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات: منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء.وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، مٌعدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.يساهم ميناء أكتوبر الجاف في تحقيق تنمية كبيرة للمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمناطق الصناعية المجاورة، بسبب سهولة توافر المواد الخام المستوردة من الخارج وسهولة تصدير المنتج النهائى.بعد عام من اختيار الشركات المنفذة للمشروع، سيبدأ التنفيذ فعليًا له مطلع فبراير المقبل، وتبلغ مدة التنفيذ من 18 شهرا إلى نحو عامين.في يناير الماضي أعلن وزير النقل عن التحالف الفائز بمشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، الذي يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف ( مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric- دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER – ثري إيه إنترناشيونال 3A International)، لافتًا إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية وشبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة، مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة- الزراعة – الإتصالات- الأمن العام)، فضلًا عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة، وشركة المشروع، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.قررت وزارة النقل إنشاء 7 موانئ جافة بالإضافة إلى ميناء أكتوبر، بالإضافة إلى إنشاء 5 مناطق لوجيستية بعضها مقترن بموانيء جافة.وسيتم إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان، وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا، وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان، ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة 90 فدانًا، ميناء جاف بمدينة السادات 75 فدانًا، ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة 45 فدانًا، ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة 14.5 فدان، ميناء جاف بمدينة الطور 100 فدان، ومركز لوجيستي بقسطل 300 فدانً، مركز لوجيستي بأرقين 300 فدان، ومركز لوجيستي بالسلوم 70 فدانًا.