التعليم: منع تأجير الملاعب والصالات الخاصة بالمدارس

أصدرت إدارة الأمن التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا رقم 2 لسنة 2021، بشأن منع تأجير الملاعب والصالات الخاصة بالمدارس.وأكد المنشور، الذي تم تعميمه علي مديريات التعليم، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض مديري المدارس بتأجير الملاعب والصالات الخاصة بالمدارس لمن يرغب في استئجارها في أي وقت بعد انتهاء اليوم الدراسي (ليلًا ونهارًا) تحت مسمى الوحدة المنتجة بهذه المدارس، وذلك نظير مبالغ تحصل بمعرفة المدرسة، وأيضًا إقامة حفلات الزفاف بها دون الحصول علی أی موافقات أمنية، مما يعرض المنشآت التعليمية للعديد من الأخطار والمخالفات ذات التأثير المباشر على انتظام العملية التعليمية بها.وشدد المنشور على مديري المدارس بحظر تأجير الملاعب والصلات الخاصة بالمدارس، إلا بعد الحصول على موافقة مدير المديرية التعليمية، وذلك من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع الإدارة المركزية للأمن في هذا الشأن.