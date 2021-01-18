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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الأردن: القضية الفلسطينية صلب مباحثات الرئيس السيسي والملك عبدالله

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:08 م
الرئيس السيسي والملك
الرئيس السيسي والملك عبدالله
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أكد أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، أن لقاء القمة بين الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين في عمان يأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين الزعيمين في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

‏وقال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية في تصريح اليوم الإثنين، إن القضية الفلسطينية كانت في صلب المباحثات بين الزعيمين، وأهمية إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة‏ ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف العضايلة أن السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في العلاقات الثنائية تعكسه الزيادة الملحوظة في التعاون التجاري والاستثماري.

ورحب السفير الأردني بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمّان اليوم.

وكان الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمطار ماركا في عمان.

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