فنان خط عربي بالإسكندرية يكتب سورة البقرة في صفحة واحدة ( فيديو)

حالة من الروحانية قضاها فنان خط عربي لمدة عام كامل، عندما أراد أن يكتب سورة من القرآن الكريم، ولكن بطريقة خاصة، حيث أختار سورة البقرة أول وأطول سورة بالمصحف الشريف؛ ليكتبها في صفحة واحدة دون إعادة، مجتهدًا لتخرج دون أخطاء مستعينًا بالله حتى اكتمل عمله بدقة وأشاد به خبراء في فن الخط العربي.يقول محمد رشدي، 51 عامًا، موظف بأحد الشركات، وفنان خط عربي بمحافظة الإسكندرية، إنه يهوى الخط العربي منذ صغره، ومجال دراسته وعمله كان مختلف تمامًا عن تلك الهواية، حيث أراد أن يثقل تلك الموهبة بالدراسة حيث حصل على دبلوم في الخط العربي من مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي بالإسكندرية في عام 2004.وأضاف لـ«الدستور»، أنه محب للخط العربي، واللغة العربية، حيث استوحى فكرة كتابة سورة البقرة من قدوته الفنان محمد إبراهيم رحمه الله والذي كتب القرآن الكريم كاملًا في صفحة واحدة، مشيرًا إلى أنه اختار سورة البقرة لما لها من فضل عظيم بقراءتها وكتابتها.وتابع أنه بدأ في كتب السورة في عام 2006، واستغرقت عام كامل، لافتًا إلى أنه كان عامًا مليئًا بالروحانية وفضل كتابتها استمر معه، حيث بدأ بعرضها في لوحة بمعرض مكتبة الإسكندرية، ثم جالت جميع قصور الثقافة بجمهورية مصر العربية وأشاد بها أساتذة الخط العربي في مصر والوطن العربي.وأكد أنه عندما أراد كتابة السورة، بدأ في حساب كيفية كتابتها في صفحة واحدة، وهو لوحة متر في 70سم، وبمعادلة حسابية تم تقسيم الكتلة على المساحة لتساوي عدد السطور التي كتبت عليها السورة بدءًا بـ« بسم الله الرحمن الرحيم» في أول سطر بالورقة حتى « صدق الله العظيم» في نهاية الورقة، مشيرًا إلى أنه كتب السورة بخط النسخ والتشكيل، ووضوح تقرأ منها السورة بسهولة.وأوضح أنه بدأ العمل في كتابة السورة بطرق بدائية، حيث كان يكتب على طاولة الطعام «السفرة» ويحيط الطاولة بحبل ويخفي السورة بـ«ملاية» للمحافظة عليها وعلى ما تم كتابته، لافتًا إلى أنه كان يصلي الفجر ويبدأ في الكتابة كل يوم بدقة ومجهود حيث أنه لا مجال للخطأ، حتى انتهى منها في حدود العام.وأشار إلى أنه بعد أعوام كثيرة، تم عرض اللوحة مرة أخرى في ملتقى القاهرة الدولي في مارس 2020، والذي كان له أثرًا كبيرًا عليه بعد أن أثنى عليها مجموعة كبيرة من كبار أساتذة الخط العربي، وتم ظهور السورة مرة أخرى وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الحصول على تكريمات وشهادات فخرية من مصر والعالم العربي.