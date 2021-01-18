جملة من الملفات العالقة.. كيف فشل «مصيلحي» في إدارة وزارة التموين؟

إضافة المواليد

استغلال أصحاب المخابز للمواطنين

مشروع سيارات المنافذ المتنقلة

تقليل رغيف الخبز

موقع دعم مصر

فتح مخابز جديدة

الربط الإلكتروني للسلع

إضافة الفئات الأكثر احتياجًا

ألقى وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بيانًا، اليوم، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء في ضوء دعوة المجلس للحكومة لعرض ما تم إنجازه من برنامج الحكومة.بيان وزير التموين لم يتطرق إلى الملفات التي سببت أزمة داخل وزارة التموين، وذلك في ظل غضب شديد من الشعب المصري على أداء وزير التموين ومشاكل الوزارة التي باتت ظاهرة للجميع بشكل واضح.تطرق الوزير في بيانه إلى إنجازات الوزارة فقط، دون التحدث عن الأزمات التي تهم الكثيرين، والتي كان من المفترض أن يتحدث عنها، ويقدم لها الحلول المناسبة.ونستعرض في السطور التالية أبرز الملفات التي سببت أزمة داخل الوزارة.يأتي في المقدمة ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين، والذي ينتظره نحو 7 ملايين أسرة، قاموا بتسجيل أبنائهم من مواليد 2005 حتي مواليد 2016 منذ العام 2018 عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، وقد أكد وزير التموين أكثر من مرة إضافتهم، ولكن لم يتم إضافتهم إلى الآن.كما شاب موضوع حذف غير المستحقين للدعم الكثير من الأخطاء بحسب الشكاوى المقدمة من بعض أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم استبعاد بعض المستحقين وفقًا لمعايير لا تنطبق عليهم، وقدم العديد من المواطنين طلبًا ولم يتم إلى الآن عودتهم، وحلت بعض الشكاوي بشكل فردي، دون وجود نظام واضح للتعامل مع مثل هذه المشاكل، فقد أعلن الوزير فتح باب التظلمات في محافظة واحدة ولم يعلن عن فتحها في محافظات أخرى، خاصة وأنه تم إغلاق هذا الباب نهائيًا مع وجود بعض الاستثناءات.لم تنجح الوزارة في ملف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين في القري والمحافظات عن طريق الاستيلاء على رغيف الخبز في استبدال الخبز بالسلع، وهو الموضوع الذي لم يقم الوزير بحله على الرغم من وجود عدد من الشكاوى بخصوصه، حيث يقوم صاحب المخبز بمقايضة المواطن على الخبز مقابل سلع، مثل الشاي والسكر والزيت، وبالتالي يحدث تسريب للدقيق، الأمر الذي لم تسيطر عليه الوزارة حتى الآن.أعلن وزير التموين عن عدة مراحل بمشروع الـ1000 سيارة منافذ متنقلة، والذي كان من المفترض انتهاء تسليم هذه المنافذ لشباب المشروع بنهاية 2020، إلا أنه وعلى أرض الواقع لم تقم الوزارة بتسليم سوى حوالى 20 سيارة، بالإضافة إلى وجود عدد من المشكلات وتعثر عدد منهم بسبب عدم التخطيط الجيد وعدم وجود أماكن وسيطرة الشركات الأخرى.أثار قرار تقليل حجم الخبز استياء المواطنين بسب إصدار "مصيلحي" قرارًا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيهًا للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج، بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهًا للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.وتم تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا أى بفارق 20 جرامًا للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفًا.ونص القرار أيضًا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالًا يتم التأمين على 10 عمال.وكانت المخابز قد طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقًا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين.وكان البند الخاص بدفع صاحب المخبز التأمين تسبب في أزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمخابز، حيث احتج عدد كبير من أصحاب المخابز بالمحافظات على بند التأمين، بسبب نقص السيولة لدى المخابز، فى ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للمخابز لدى وزارة التموين تقترب من مليار جنيه.أثار قرار تخصيص موقع دعم مصر لحل كل المشكلات التموينية استياء المواطنين، بسب عدم قدرتهم علي التواصل الإلكتروني أو أن الموقع لا يقبل أرقام الهاتف ومشكلة طبع الرقم السري.كما توجد مشكلة الاستعلام وشركات تكنولوجيا المعلومات، وهو الأكثر أهمية والشغل الشاغل لمجتمع أصحاب المنافذ التموينية، من الذين تقدموا بشكاوى إلى وزير التموين بسبب تضررهم من ضياع الكثير من مستحقاتهم المالية المتعلقة بمقابل سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف للمواطن مقابل ترشيد استهلاك الخبز، ويقوم صاحب المنفذ بشرائها على حسابه الشخصي لحين تحصيل ثمنها من التموين، وعند التحصيل يكتشف صاحب المنفذ وجود فروق مالية بين السلع المنصرفة المسجلة على السيستم، وبين ما سجله فعليًا بالدفاتر، مما أضاع عليهم الكثير من مستحقاتهم المالية بحسب ما تم ذكره في الشكاوى، وبناءً عليه طالب أصحاب المنافذ وزير التموين بعودة الاستعلام على مكيناتهم ليتمكن كل منهم من التأكد بشكل دوري من تسجيل السيستم لجميع عمليات صرف السلع التي تتم.من الملفات التي تسبب ارتباكًا أيضًا في وزارة التموين، أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من الخبز المدعم، وكذلك المخابز والراغبون في فتح مخابز جديدة، حيث يتعلق بربط جميع المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم بنظام Gps، والذي أصدر وزير التموين بشأنه القرار رقم 17 لسنة 2020، بهدف توفير خريطة جغرافية بمواقع جميع المخابز الخاصة بإنتاج الرغيف المدعم على مستوى الجمهورية، ومن ثم معرفة التوزيع السكاني لمناطق عمل المخابز، ونوعية السكان، وذلك لمساعدة متخذ القرار على تحديد المخابز التي تحتاج إلى زيادة حصتها من الدقيق المخصص لإنتاج الرغيف المدعم، وكذلك تيسير عملية اتخاذ القرارات الخاصة بفتح مخابز جديدة حسب الاحتياج السكاني وعدد المخابز الموجودة بالمنطقة، ولم يكتمل المشروع رغم ما أنفق عليه، ومشروع المخبز المليوني بالشيخ زايد والذي لم نرى فيه أي تطور ملحوظ، بالإضافة إلى مشروع مخزن العاشر من رمضان.من الموضوعات الشائكة أيضًا، والتي لم يتم حلها، الربط الإلكتروني للسلع التموينية، وهو نظام إلكتروني يتيح رصد وتتبع حركة جميع السلع التموينية منذ استلامها مرورا بالتخزين ثم رحلة انتقال السلع من مخازن شركات الجملة إلى المنافذ التموينية، والذي من شأنه المحافظة والسيطرة على رصيد السلع التموينية والتصدي لأي محاولة للاستيلاء عليها.أعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي سابق أن الوزارة تقبل الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والسادات والعمالة غير المنتظمة، لكن لم يتم إضافة أي شخص، بل أعلمت الوزارة المواطنين الذين ذهبوا لعمل البطاقة أنه تم إغلاق الباب لعمل البطاقة.