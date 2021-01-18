37535 إصابة جديدة بكورونا فى بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 37 ألفا و535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و599 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية أن بهذه الحالات المسجلة، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و433 ألفا و494 إصابة، والوفيات إلى 89 ألفا و860 إصابة