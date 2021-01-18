اليابان: إصابة 3 بالسلالة المتحورة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تأكيد إصابة 3 أشخاص بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة حاليًا في بريطانيا، مشيرة إلى أن المصابين ليس لهم سجل سفر حديث خارج البلاد وليس لهم اتصال معروف بأشخاص مصابين بالسلالة المتحورة.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، عن أن المصابين الثلاثة تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والستينيات، ويعيشون في محافظة "شيزوكا" بوسط اليابان.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد إصابة أشخاص بالسلالة الجديدة من الفيروس لم يسبق لهم السفر مؤخرًا إلى بريطانيا، مع عدم وضوح طرق انتقال العدوى.من جهته، صرح رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية واكيتا تاكاجي بأنه جارٍ حاليًا تتبع طرق انتقال العدوى وتشير الإصابات الأخيرة إلى حدوث عدوى مكتسبة محليًا في البلاد.ورفعت الإصابات الأخيرة العدد الإجمالي للمصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس في اليابان إلى 45 مصابًا.