حزب أردوغان يتجاهل كورونا بالحشد لفعالية ضخمة

انتقدت وسائل الإعلام التركية الحشد الهائل الذي حضر اجتماع حزب العدالة والتنمية التاسع بمحافظة مانيسا، اليوم الإثنين، إذ لم يكن هناك أي تباعد اجتماعي بين الحضور، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في تركيا، واتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين بأنهم يتهاونون في التعامل مع الفيروس.وقامت جريدة «خلق تي في» التركية، بانتقاد الحشد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر نشر مقطع فيديو للحشد الكبير من حزب العدالة والتنمية، وعلقت فوق الفيديو قائلة، «تجاوز المسافة الاجتماعية في مؤتمرات حزب العدالة والتنمية!»، وفقًا لموقع تركيا الآن.جدير بالذكر أن صحفًا محلية كشفت في وقت سابق عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعطى الأولوية في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا لعدد من أعضاء الحزب، رغم عدم تجاوزوهم سن 65 عامًا، إذ كان من المقرر أن تبدأ الحكومة في تلقيح المسنين أولًا.