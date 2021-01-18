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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» بالمنوفية تواصل تلقى طلبات الوحدات المحلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:42 م
حياة كريمة
حياة كريمة
ولاء القاضى
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أعلن فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، عن تلقي الطلبات المقدمة من الوحدات المحلية بمركزى أشمون والشهداء، باحتياجات القرى وذلك وفقا للمخطط الزمنى المتفق عليه ضمن المبادرة.

وأكد الفريق، على أن الفترة القادمة ستشهد دمج الطلبات المقدمة من الوحدات المحلية باحتياجات القرى وكذا الأحتياجات المقدمة من الأهالى والتى سيتم العمل على متابعتها ورصدها، بالتنسيق بين الفريق والمحافظة ومجالس المدن والوحدات المحلية، علاوة على أن الأيام القادمة ستشهد تحركات ميدانية متنوعة من قبل فريق حياة كريمة والتنفيذيين بالمركزين، ومن ثم رفع الأمر إلى إدارة المؤسسة والرئاسة.

من جانبه؛ أكد سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الوصل إلى النجاح الكامل، وتحقيق أعلى معدلات من الاستفادة من تلك المبادرة الرئاسية التي جاءت لتحقق تطلعات ورؤى المواطنين في حياة كريمة لهم.

وفى نفس السياق أكد المحاسب مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، أن العمل يتم أيضا بشكل متناغم بين فريق عمل المؤسسة بالمنوفية وبين المحافظة بكافة أجهزتها بتوجيهات السيد المحافظ إلى مراكز المدن والوحدات المحلية المختلفة والأهالى من قرى المبادرة. 

يأتي ذلك  في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة المنوفية متمثلة بالجهاز التنفيذي بمركزى أشمون والشهداء، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.

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