زوجة في دعوى نفقة: «أصابني بعدوى جنسية» (فيديو)

تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بالكيت كات لرفع دعوى نفقة ضد زوجها، كما حررت محضر رقم ١٠٠ بقسم شرطة الحوامدية ضد زوجها "عبدالحكيم. ا" لتعديه عليها بالضرب وطردها من شقة الزوجية بمنطقة الحوامدية.وقالت "أميمة. س" لـ"الدستور": "تقدم لخطبتي عن طريق إمام المسجد بالمنطقة والذى شكر لنا في أخلاقه، وتمت الزيجة سريعا، ولم يمر على زواجنا سوى ثلاثة شهور فقط وقام بطردي من منزل الزوجية".وتابعت الزوجة: "بعد أول أسبوع من زواجنا وجدته يصطحب أصدقاءه لتعاطى المواد المخدرة داخل شقتي، وبكل مرة اتضرر فيها يقوم بالتعدي علىَّ بالضرب المبرح. وبرغم ذلك لم أشتك لأهلى مطلقا، واتحمل حتى لا أفتعل مشاكل وأنا في بداية حياتي الزوجية".وأضافت أميمة: بعد شهرين وجدت على هاتفه رسائل اكتشفت من خلالها ارتباطه بعلاقات جنسية مع العديد من فتيات الليل بمقابل مادى، وبرغم ذلك حاولت التقرب منه بكل الطرق الممكنة حتى يتراجع عن هذا الطريق وقمت بإعطائه كل مصوغاتي الذهبية لبيعها ويتمكن من فتح مشروع خاص به لكن بلا جدوى وقام بالاستيلاء على كل مصوغاتي وإنفاقها على علاقاته النسائية.وتابعت الزوجة: "بعد اكتشاف حملي بأيام بسيطة أجهض الجنين وبذهابي للطبيب أكد لي بأن سبب إجهاضي وجود عدوى جنسية من زوجي وهى السبب في إجهاض الجنين وأكد لي الأطباء بضرورة إجراء عملية بمنطقة المهبل حتى اتعافى من الفيروس".وأردفت "بآخر يوم لي في منزله أصرت شقيقاتي على التحدث معه على أفعاله الشنيعة، وبمجرد الحديث معه انهال على بالضرب المبرح وقام بطردي بملابس المنزل بمنتصف الليل، حاولنا معه بكل الطرق الودية لأخذ حقوقي لكنه رفض، واستولى على كل منقولاتي وملابسي، وعندما فاض بينا الكيل لجأت لمحكمة الأسرة لرفع عدة دعاوى ضده".