الداخلية تطلق أغنية «يد واحدة» بمناسبة مونديال اليد

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية.





أصدر قطاع والإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية فيديو لأغنية بعنوان "يد واحدة" بمناسبة إقامة بطولة العالم لكرة اليد 2021 والتي بدأت 13 يناير من الشهر الحالي وتنتهي يوم 31.وتشمل خطة تأمين بطولة العالم، استنفارا أمنيا ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط الملاعب والصالات التي ستشهد فعاليات البطولة وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتمكين الفرق المتنافسة من الوصول إلى الملاعب فى سهولة ويسر.وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميداني من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، لمتابعة القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.