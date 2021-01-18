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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة نائب رئيس جامعة المنوفية السابق بكورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:23 م
الدكتور عبدالرحمن
الدكتور عبدالرحمن السيد قرمان
ولاء القاضى
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نعت جامعة المنوفية، قبل قليل، الدكتور عبدالرحمن السيد قرمان، أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، الذي توفي عن عمر يناهز 61 سنة على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالته الصحية مساء اليوم الإثنين.

وقال مصدر طبي بجامعة المنوفية، إن الدكتور عبدالرحمن لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم داخل العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بقسم عزل حالات كورونا لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنه أصيب بفيروس كورونا وخضع للعزل المنزلي، ووصل المستشفى في حالة متدهورة خاصة أنه يُعاني من مشاكل صحية أخرى، حتى تأخرت الحالة اليوم وتوفى.

من جانبه، نعى الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، صديقه الراحل وزميله لسنوات طويلة ضمن إدارة جامعة المنوفية، مُعبرًا عن حزنه الشديد لفقده.

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