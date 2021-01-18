بعد 3 أعوام من وفاته.. زوجة صبري موسى تحيي ذكرى رحيله

تحل اليوم، الذكرى الثالثة لرحيل الكاتب الروائي صبري موسى، الذي رحل عن عالمنا في 18 يناير لعام 2018، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بحضور زوجته الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان.أحيت زوجة صبري موسى ذكرى رحيله، بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حاولت اليوم أتقمص شخصية صبرى.. وأجلس فى المكان الذى يجلس عليه ليستنشق هواء الصباح النقى.. وأنظر إلى الشجر الذى يزين الشارع وأسمع زقزقة العصافير.. وارتشف قهوتى فى فنجانه.. وكأس الماء الذى ارتبط به سنوات".وتابعت: "فالأشياء اليومية التى يستخدمها صبرى مقدسة لديه بينهم ارتباط وثيق، وغذا انكسر شيء منهم يحزن كأنه فقد عزيز عليه.. فالطبيعة تلعب دورا فى حياته.. فإذا أهديته باقة ورد كأنك أحضرت له هدية من أغلى الهدايا"، واختتمت منشورها قائلة: "عاش إنسانا راقيا ومات عزيز النفس، أبدع وانفرد بأعمال خالدة تبقى لأجيال قادمة، صبرى موسى.. سيرة عطرة".