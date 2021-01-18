آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

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- كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي.وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، إذا تجاوز المواطن فترة السماح سيتكبد غرامة مالية سيتم دفعها بجانب المبلغ المستحق لفاتورة التليفون الأرضى الأصلية.