آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات
الإثنين 18/يناير/2021 - 10:19 م
حسين العمدةطباعة
ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات، حيث تنشر «الدستور» كافة التفاصيل عن طرق دفع الفواتير المنزلية، وكيفية السداد، وآخر موعد لدفعها، وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها تعطى المواطن فترة سماح، لمدة شهر لدفع الفاتورة، وإذا تجاوز متلقى الخدمة المدة المحددة لفترة السماح، سيتحول الخط المنزلى، إلى استقبال فقط، وسيتم قطع خدمة الإنترنت للمواطنين المشتركين بتلك الخدمة.
ونقدم لكم فى هذا التقرير الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، لدفع الفواتير، وتأتى طرق الدفع الإلكترونى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بالحفاظ على صحة المواطنين، ومنع التجمعات، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
- يقوم المواطن الذى يريد دفع الفاتورة بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا)، ثم يقوم المواطن بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.
- بعد ذلك يضغط المواطن على زر دفع الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- وهناك طرق أخرى لتسديد الفواتير وهي التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش.
آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالاتنستعرض لكم خطوات تسديد فاتورة التليفون المنزلى عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ولمن يرغب من المواطنين فى تسديد فاتورة التليفون الأرضى، يتبع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن الذى يريد دفع الفاتورة بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا)، ثم يقوم المواطن بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.
- بعد ذلك يضغط المواطن على زر دفع الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون المنزلي بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- وهناك طرق أخرى لتسديد الفواتير وهي التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش.
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- كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي.
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، إذا تجاوز المواطن فترة السماح سيتكبد غرامة مالية سيتم دفعها بجانب المبلغ المستحق لفاتورة التليفون الأرضى الأصلية.
- كما وفرت الشركة الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي.
وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات، إذا تجاوز المواطن فترة السماح سيتكبد غرامة مالية سيتم دفعها بجانب المبلغ المستحق لفاتورة التليفون الأرضى الأصلية.