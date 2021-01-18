وكيل «عربية النواب» يطالب كبير أساقفة اليونان بالاعتذار

استنكر فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة من رئيس أساقفة اليونان إيرونيموس ضد الدين الإسلامي، خلال حديثه لقناة OPEN TV والتي قال فيها: "إن الإسلام ليس دينًا، بل حزبًا سياسيًا طموحًا، وأناس توسعيون وهذه خصوصية الإسلام وتعاليم محمد، وإن المسلمين يقفون دائمًا مع الحرب".وأعلن أباظة عن تقدمه ببيان شجب وإدانة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تلك التصريحات المسيئة للدين الإسلامي والعرب، مناشدًا السفارة اليونانية بالرد على كل أشكال الإساءة ضد الدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم، واتخاذ موقف حاسم ضد هذه التصريحات، حيث إن هذه التصريحات تؤثر بالسلب على العلاقات السياسية بين العرب واليونان بشكل عام وليست مصر فقط.وأكد وكيل لجنة الشئون العربية أن أسقف اليونان زار مصر من قبل، والتقى البابا تواضروس، ولم يلق من الشعب المصري إلا كل ترحاب، فلماذا يتحدث عن الإسلام بهذا الشكل؟