سوريا تنفي إجراء أي لقاءات مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية السورية، الإثنين، بشكل قاطع إجراء لقاءات سورية إسرائيلية، مؤكدة أن القوى التي تقف وراء هذه الأكاذيب هي نفسها التي تسعى لاهثة للتطبيع مع هذا الكيان.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية إنهم ينفون بشكل قاطع الأنباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان، وتؤكد أن نشر مثل هذه الأنباء هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأكدت الخارجية السورية أن دمشق كانت ولا تزال واضحة في سياستها وتتخذ قراراتها بما يخدم المصلحة الوطنية والقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحرير كامل الجولان العربي السوري المحتل والأراضي العربية المحتلة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.